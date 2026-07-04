Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Forum des Associations

190, allees de Nahuques Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le forum des associations montoises est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Cette manifestation permet aux respo­nsables associatifs locaux de présenter leur structure au public. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir, comparer, tester et choisir une activité.

Venez découvrir plus de 200 associations montoises et assister aux différentes démonstrations de danses, animations sportives, initiation aux échecs, aux dames, aux échasses,…

Buvettes et restauration sur place tout le week-end. .

190, allees de Nahuques Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 98 53 vie.locale@montdemarsan.fr

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English :

L’événement Forum des Associations Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mont-de-Marsan