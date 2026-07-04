Forum des Associations Mont-de-Marsan
samedi 12 septembre 2026 · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Forum des Associations
190, allees de Nahuques Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le forum des associations montoises est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Cette manifestation permet aux responsables associatifs locaux de présenter leur structure au public. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir, comparer, tester et choisir une activité.
Venez découvrir plus de 200 associations montoises et assister aux différentes démonstrations de danses, animations sportives, initiation aux échecs, aux dames, aux échasses,…
Buvettes et restauration sur place tout le week-end. .
190, allees de Nahuques Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 98 53 vie.locale@montdemarsan.fr
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English :
L’événement Forum des Associations Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mont-de-Marsan
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