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AGENDA · Mont-de-Marsan

Forum des Associations Mont-de-Marsan

samedi 12 septembre 2026 · Mont-de-Marsan

Forum des Associations Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
190, allees de Nahuques
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif

Mont-de-Marsan

Forum des Associations

190, allees de Nahuques Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Le forum des associations montoises est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Cette manifestation permet aux respo­nsables associatifs locaux de présenter leur structure au public. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir, comparer, tester et choisir une activité.

Venez découvrir plus de 200 associations montoises et assister aux différentes démonstrations de danses, animations sportives, initiation aux échecs, aux dames, aux échasses,…

Buvettes et restauration sur place tout le week-end.   .

190, allees de Nahuques Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 98 53  vie.locale@montdemarsan.fr

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English :

L’événement Forum des Associations Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mont-de-Marsan

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