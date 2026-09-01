UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mont-de-Marsan

Atelier d’arts plastiques Mont-de-Marsan

mercredi 16 septembre 2026 · Mont-de-Marsan

Atelier d’arts plastiques Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Rue Saint François
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif

Mont-de-Marsan

Atelier d’arts plastiques

Rue Saint François Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:30:00
fin : 2026-09-16 17:30:00

Date(s) :
2026-09-16

Bien être parental Zent Angle
Animé par Sophie Martin Dussel, artiste peintre   .

Rue Saint François Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06  aupetitnid@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier d’arts plastiques Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Mont-de-Marsan

À voir aussi à Mont-de-Marsan (Landes)