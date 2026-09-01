AGENDA · Mont-de-Marsan
Atelier d’arts plastiques Mont-de-Marsan
mercredi 16 septembre 2026 · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Atelier d’arts plastiques
Rue Saint François Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:30:00
fin : 2026-09-16 17:30:00
Date(s) :
2026-09-16
Bien être parental Zent Angle
Animé par Sophie Martin Dussel, artiste peintre .
Rue Saint François Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 64 61 06 aupetitnid@outlook.fr
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English :
L’événement Atelier d’arts plastiques Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Mont-de-Marsan
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