Café des langues en espagnol Café du Hâvre Oudon
mardi 15 septembre 2026 · Café du Hâvre · Oudon
Informations pratiques
Oudon
Café des langues en espagnol
Café du Hâvre 230 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 19:30:00
fin : 2026-11-17 21:00:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-10-20 2026-11-17 2026-12-15
Quel que soit votre niveau, venez discuter en espagnol et en toute simplicité autour d’un verre. Rendez-vous chaque 3ème mardi du mois de 19h30 à 21h00 (sauf en juillet et août).
Organisé par le comité de jumelage.
Gratuit. .
Café du Hâvre 230 Rue Alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 68 87 jumelage.oudon@gmail.com
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English :
Whatever your level, come and chat in Spanish over a drink. Every 3rd Tuesday of the month from 7:30pm to 9:00pm (except July and August).
L’événement Café des langues en espagnol Oudon a été mis à jour le 2026-04-18 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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