Concert La BAC Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon

Informations pratiques

Oudon

Concert La BAC Le Gramophone

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le Gramophone vous propose un concert de musique Brésilienne Batucada de Couffé, le Samedi 29 Août.

Concert La BAC!- Musique brésilienne- Batucada de Couffé.

Ce soir à la guinguette cuisine faite maison & Cuisine Thai.

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

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English :

Le Gramophone presents a concert of Brazilian music—Batucada de Couffé—on Saturday, August 29.

L’événement Concert La BAC Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis