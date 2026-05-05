Café des Langues, Maison de quartier des Linandes, Cergy

Café des Langues Jeudi 21 mai, 17h30 Maison de quartier des Linandes Val-d’Oise

Entrée libre – sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T17:30:00+02:00 – 2026-05-21T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T17:30:00+02:00 – 2026-05-21T19:30:00+02:00

Info Jeunes Val d’Oise et le Centre Europe Direct du Val d’Oise vous invite à participer à un Café de langues convivial et ouvert à tous.

Envie de pratiquer des langues étrangères autrement, sans pression et dans une ambiance détendue ? Cet événement est fait pour vous ! Que vous soyez débutant ou à l’aise, vous pourrez échanger, rencontrer de nouvelles personnes et découvrir différentes cultures.

Au programme : des ateliers multilingues, des tables de conversation, des jeux linguistiques interactifs et des rencontres internationales pour apprendre en s’amusant et partager un moment chaleureux.

Venez seul(e) ou entre amis, et laissez-vous porter par les langues et les rencontres !

Maison de quartier des Linandes 6 place des Linandes Beiges Cergy 95525 Coteaux Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cied@cij95.asso.fr »}]

Info Jeunes Val d’Oise vous invite à participer à un Café de langues convivial et ouvert à tous. Café des langues Langues

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