Ensemble faisons tourner la roue du changement., Cergy-Pontoise, Cergy
Ensemble faisons tourner la roue du changement., Cergy-Pontoise, Cergy vendredi 22 mai 2026.
Ensemble faisons tourner la roue du changement. Vendredi 22 mai, 13h00 Cergy-Pontoise Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T13:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T13:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:00:00+02:00
Le vendredi 22 mai de 13h à 16h sur le parking extérieur du CFIP de Cergy: des animations vous attendent avec au menu : un stand d’accueil pour découvrir la mise en oeuvre du Plan mobilité employeur de la DDFIP 95, une activité ludique pour être incollable sur le sujet vélo, un atelier d’auto-réparation (conseil, diagnostic, petite réparation) animé par l’association Allez-à vélo ( penser à venir avec son vélo),un test de vélo à assitance électrique (VAE) sur le stand Veligo.
Cergy-Pontoise 2 avenue Bernard Hirsch Cergy 95000 Cergy Préfecture Val-d’Oise Île-de-France
Un évènement à Cergy pour se remettre en selle
DDFiP 95
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