Cyclovisite à la découverte des fresques murales et des spots de graffiti de Cergy-Pontoise avec l’association ART OSONS., Hotel du Département, Cergy
Cyclovisite à la découverte des fresques murales et des spots de graffiti de Cergy-Pontoise avec l’association ART OSONS., Hotel du Département, Cergy mardi 19 mai 2026.
Cyclovisite à la découverte des fresques murales et des spots de graffiti de Cergy-Pontoise avec l’association ART OSONS. 19 et 28 mai Hotel du Département Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T12:00:00+02:00 – 2026-05-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T12:00:00+02:00 – 2026-05-28T14:30:00+02:00
Les agents feront le tour de Cergy-Pontoise à vélo, à la (re)découverte de fresques murales avec un guide qui parlera des œuvres, de leur histoire et de chaque artiste qui s’est exprimé sur les murs de ce territoire. + pique-nique.
Hotel du Département 2 avenue du parc cergy Cergy 95000 Grand Centre Val-d’Oise Île-de-France
Découverte de fresques murales de Cergy-Pontoise à vélo avec un guide
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