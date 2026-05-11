Lors de ce Café des parents, nous échangerons autour des messages que les enfants reçoivent très tôt sur ce qu’une fille ou un garçon “devrait” aimer, faire, ressentir ou être.

Pourquoi dit-on plus souvent à une fille qu’elle est “sage” et à un garçon qu’il est “courageux” ? Pourquoi certaines émotions, jeux ou comportements semblent-ils plus acceptés selon le genre ? Quels impacts cela peut-il avoir sur les enfants en grandissant ?

Un moment pour partager nos expériences, questionner nos habitudes et réfléchir ensemble, dans un cadre bienveillant et sans jugement

Comment les normes de genre influencent-elles nos enfants, parfois malgré nous, et comment leur laisser plus de liberté ?

Le samedi 20 juin 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Gratuit, sur inscription

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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