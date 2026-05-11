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Café des parents « Éducation sensible aux genres » Médiathèque James Baldwin Paris

Café des parents « Éducation sensible aux genres » Médiathèque James Baldwin Paris

Café des parents « Éducation sensible aux genres » Médiathèque James Baldwin Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Médiathèque James Baldwin

Adresse : 10 Bis rue Henri Ribière

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : <p>Gratuit, sur inscription<br></p>

Lors de ce Café des parents, nous échangerons autour des messages que les enfants reçoivent très tôt sur ce qu’une fille ou un garçon “devrait” aimer, faire, ressentir ou être.

Pourquoi dit-on plus souvent à une fille qu’elle est “sage” et à un garçon qu’il est “courageux” ? Pourquoi certaines émotions, jeux ou comportements semblent-ils plus acceptés selon le genre ? Quels impacts cela peut-il avoir sur les enfants en grandissant ?

Un moment pour partager nos expériences, questionner nos habitudes et réfléchir ensemble, dans un cadre bienveillant et sans jugement

Comment les normes de genre influencent-elles nos enfants, parfois malgré nous, et comment leur laisser plus de liberté ?
Le samedi 20 juin 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit

Gratuit, sur inscription

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière  75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/


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