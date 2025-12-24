Café des parents et des enfants avec l’association l’atelier des Loutres

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Café des parents et des enfants à 9h00 à la salle Rosa Bonheur.

Sur Inscription au 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Gratuit

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr

English : Café des parents et des enfants avec l’association l’atelier des Loutres

Café des parents et des enfants at 9:00 am at the Salle Rosa Bonheur.

Registration on 06 34 46 84 33/

bonjour@atelierdesloutres.fr

Free

L’événement Café des parents et des enfants avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2025-12-22 par Val de Dronne