Café des parents et des enfants avec l’association l’atelier des Loutres, Saint Aulaye-Puymangou
Café des parents et des enfants avec l’association l’atelier des Loutres, Saint Aulaye-Puymangou samedi 10 janvier 2026.
Café des parents et des enfants avec l’association l’atelier des Loutres
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Café des parents et des enfants à 9h00 à la salle Rosa Bonheur.
Sur Inscription au 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Gratuit
Café des parents et des enfants à 9h00 à la salle Rosa Bonheur.
Sur Inscription au 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Gratuit .
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 46 84 33 bonjour@atelierdesloutres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Café des parents et des enfants avec l’association l’atelier des Loutres
Café des parents et des enfants at 9:00 am at the Salle Rosa Bonheur.
Registration on 06 34 46 84 33/
bonjour@atelierdesloutres.fr
Free
L’événement Café des parents et des enfants avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2025-12-22 par Val de Dronne