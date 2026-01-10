Saint Aulaye-Puymangou

LOTO SPECTACLE

Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 14:30:00

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

Mardi 02 juin à Saint-Aulaye, salle Josephine Baker

Loto Spectacle organisé par l’ASEPT à 14h30. Réservé aux + de 55 ans.

Gratuit, sur réservation. Carton offert, lots à gagner, collation offerte.

Mardi 02 juin à Saint-Aulaye, salle Josephine Baker

Loto Spectacle organisé par l’ASEPT à 14h30. Réservé aux + de 55 ans.

Gratuit, sur réservation. Carton offert, lots à gagner, collation offerte. .

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 68 76

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English : LOTO SPECTACLE

Tuesday June 02 at Saint-Aulaye, salle Josephine Baker

Loto Show organized by ASEPT at 2:30pm. Reserved for over-55s.

Free, on reservation. Cardboard offered, prizes to be won, snack offered.

L’événement LOTO SPECTACLE Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-05-20 par Val de Dronne