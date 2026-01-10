LOTO SPECTACLE Saint Aulaye-Puymangou
LOTO SPECTACLE Saint Aulaye-Puymangou mardi 2 juin 2026.
Saint Aulaye-Puymangou
LOTO SPECTACLE
Saint Aulaye-Puymangou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:30:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Mardi 02 juin à Saint-Aulaye, salle Josephine Baker
Loto Spectacle organisé par l’ASEPT à 14h30. Réservé aux + de 55 ans.
Gratuit, sur réservation. Carton offert, lots à gagner, collation offerte.
Mardi 02 juin à Saint-Aulaye, salle Josephine Baker
Loto Spectacle organisé par l’ASEPT à 14h30. Réservé aux + de 55 ans.
Gratuit, sur réservation. Carton offert, lots à gagner, collation offerte. .
Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 68 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LOTO SPECTACLE
Tuesday June 02 at Saint-Aulaye, salle Josephine Baker
Loto Show organized by ASEPT at 2:30pm. Reserved for over-55s.
Free, on reservation. Cardboard offered, prizes to be won, snack offered.
L’événement LOTO SPECTACLE Saint Aulaye-Puymangou a été mis à jour le 2026-05-20 par Val de Dronne
À voir aussi à Saint Aulaye-Puymangou (Dordogne)
- Café des parents et des enfants avec l’association l’atelier des Loutres, Saint Aulaye-Puymangou 6 juin 2026
- Atelier argile avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou 13 juin 2026
- Expression corporelle avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou 20 juin 2026
- Spectacle danse et théâtre Movies Saint Aulaye-Puymangou 20 juin 2026
- Peinture végétale avec l’association l’atelier des Loutres Saint Aulaye-Puymangou 27 juin 2026