Café des parents, La Petite Cure (café associatif), Nantes

Café des parents 26 avril – 28 juin, certains dimanches La Petite Cure (café associatif) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T10:30:00+02:00 – 2026-04-26T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T12:30:00+02:00

Envie de partager la réalité de ta vie de parent ? Besoin de soutien ou d’un coup de pouce pour prendre du recul ? Envie de de rencontrer des parents de ton quartier ?

Rejoins-nous au café des parents, le cercle de parents de la Petite Cure Doulon, animé par Camille, Accompagnante parentale.

Parce que la parentalité n’a pas besoin d’être vécue seul.e !

La Petite Cure (café associatif) 8 boulevard du manoir Saint-Lô 44300 Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Café des parents, le cercle de parents de la Petite Cure Doulon entraide parentalité