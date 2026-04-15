Café des parents, La Petite Cure (café associatif), Nantes
Café des parents, La Petite Cure (café associatif), Nantes dimanche 26 avril 2026.
Café des parents 26 avril – 28 juin, certains dimanches La Petite Cure (café associatif) Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T10:30:00+02:00 – 2026-04-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T12:30:00+02:00
Envie de partager la réalité de ta vie de parent ? Besoin de soutien ou d’un coup de pouce pour prendre du recul ? Envie de de rencontrer des parents de ton quartier ?
Rejoins-nous au café des parents, le cercle de parents de la Petite Cure Doulon, animé par Camille, Accompagnante parentale.
Parce que la parentalité n’a pas besoin d’être vécue seul.e !
La Petite Cure (café associatif) 8 boulevard du manoir Saint-Lô 44300 Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Café des parents, le cercle de parents de la Petite Cure Doulon entraide parentalité
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