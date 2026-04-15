Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Café des parents, La Petite Cure (café associatif), Nantes

Café des parents, La Petite Cure (café associatif), Nantes

Café des parents, La Petite Cure (café associatif), Nantes dimanche 26 avril 2026.

Lieu : La Petite Cure (café associatif)

Adresse : 8 boulevard du manoir Saint-Lô 44300

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Café des parents 26 avril – 28 juin, certains dimanches La Petite Cure (café associatif) Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T10:30:00+02:00 – 2026-04-26T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T12:30:00+02:00

Envie de partager la réalité de ta vie de parent ? Besoin de soutien ou d’un coup de pouce pour prendre du recul ? Envie de de rencontrer des parents de ton quartier ?
Rejoins-nous au café des parents, le cercle de parents de la Petite Cure Doulon, animé par Camille, Accompagnante parentale.
Parce que la parentalité n’a pas besoin d’être vécue seul.e !

La Petite Cure (café associatif) 8 boulevard du manoir Saint-Lô 44300 Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Café des parents, le cercle de parents de la Petite Cure Doulon entraide parentalité

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)