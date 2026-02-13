Café des séniors De Chic et de Broc Neuvic

jeudi 17 décembre 2026 · De Chic et de Broc · Neuvic

Informations pratiques

Neuvic

Café des séniors

De Chic et de Broc 2 Place Eugène Leroy Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 16:00:00

fin : 2026-12-17 18:00:00

Date(s) :

2026-12-17

Un rendez-vous pour échanger, partager, s’informer autour d’un café.

Thème animé par un pharmacien la vaccination, entre avancée médicale et défiance culturelle.

16h-18h, café De Chic et de Broc

Entrée libre

Cassiopea 05 53 53 20 40 secretariat.prevention@cassiopea.fr www.cassiopea.fr

Un rendez-vous pour échanger, partager, s’informer autour d’un café.

Au programme Découverte de l’hypnose en douceur, animé par une praticienne en hypnose.

16h-18h café-brocante De Chic et De Broc

Cassiopea 05 53 53 20 40 .

De Chic et de Broc 2 Place Eugène Leroy Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40 secretariat.prevention@cassiopea.fr

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English : Café des séniors

An opportunity to exchange, share and learn over a cup of coffee.

A pharmacist will lead the discussion: vaccination, between medical progress and cultural mistrust.

4pm-6pm, café De Chic et de Broc

Free admission

Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr

L’événement Café des séniors Neuvic a été mis à jour le 2026-07-08 par Vallée de l’Isle en Périgord