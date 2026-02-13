Café des séniors De Chic et de Broc Neuvic
jeudi 17 décembre 2026 · De Chic et de Broc · Neuvic
Informations pratiques
Neuvic
Café des séniors
De Chic et de Broc 2 Place Eugène Leroy Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 16:00:00
fin : 2026-12-17 18:00:00
Date(s) :
2026-12-17
Un rendez-vous pour échanger, partager, s’informer autour d’un café.
Thème animé par un pharmacien la vaccination, entre avancée médicale et défiance culturelle.
16h-18h, café De Chic et de Broc
Entrée libre
Cassiopea 05 53 53 20 40 secretariat.prevention@cassiopea.fr www.cassiopea.fr
Un rendez-vous pour échanger, partager, s’informer autour d’un café.
Au programme Découverte de l’hypnose en douceur, animé par une praticienne en hypnose.
16h-18h café-brocante De Chic et De Broc
Cassiopea 05 53 53 20 40 .
De Chic et de Broc 2 Place Eugène Leroy Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40 secretariat.prevention@cassiopea.fr
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English : Café des séniors
An opportunity to exchange, share and learn over a cup of coffee.
A pharmacist will lead the discussion: vaccination, between medical progress and cultural mistrust.
4pm-6pm, café De Chic et de Broc
Free admission
Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr
L’événement Café des séniors Neuvic a été mis à jour le 2026-07-08 par Vallée de l’Isle en Périgord
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