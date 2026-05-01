CAFE DIABETE BIEN PREPARER L’ETE, ACTIVITE PHYSIQUE ET DIABETE MAI Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien
CAFE DIABETE BIEN PREPARER L’ETE, ACTIVITE PHYSIQUE ET DIABETE MAI Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien mardi 12 mai 2026.
Saint-Cyprien
CAFE DIABETE BIEN PREPARER L’ETE, ACTIVITE PHYSIQUE ET DIABETE MAI
Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 15:00:00
fin : 2026-05-12 17:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Mardi 12 mai de 15h à 17h > L’association des diabétiques des Pyrénées Orientales propose un café-diabète Le diabète, parlons-en ! .
Au programme prévention, alimentation, activité physique, diabète, partage d’expériences. Places limitées.
Insc…
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Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70
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English :
Tuesday May 12, 3pm to 5pm > The Pyrénées Orientales diabetic association is organizing a café-diabète: Le diabète, parlons-en!
Program: prevention, diet, physical activity, diabetes, sharing experiences. Places limited.
Insc…
L’événement CAFE DIABETE BIEN PREPARER L’ETE, ACTIVITE PHYSIQUE ET DIABETE MAI Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT66
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