CAFE DIABETE BIEN PREPARER L’ETE, ACTIVITE PHYSIQUE ET DIABETE MAI Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

CAFE DIABETE BIEN PREPARER L’ETE, ACTIVITE PHYSIQUE ET DIABETE MAI

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 15:00:00

fin : 2026-05-12 17:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Mardi 12 mai de 15h à 17h > L’association des diabétiques des Pyrénées Orientales propose un café-diabète Le diabète, parlons-en ! .

Au programme prévention, alimentation, activité physique, diabète, partage d’expériences. Places limitées.

Insc…

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Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70

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English :

Tuesday May 12, 3pm to 5pm > The Pyrénées Orientales diabetic association is organizing a café-diabète: Le diabète, parlons-en!

Program: prevention, diet, physical activity, diabetes, sharing experiences. Places limited.

Insc…

L’événement CAFE DIABETE BIEN PREPARER L’ETE, ACTIVITE PHYSIQUE ET DIABETE MAI Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT66