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CAFE DIABETE BIEN PREPARER L’ETE, ACTIVITE PHYSIQUE ET DIABETE MAI Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

CAFE DIABETE BIEN PREPARER L’ETE, ACTIVITE PHYSIQUE ET DIABETE MAI Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

CAFE DIABETE BIEN PREPARER L’ETE, ACTIVITE PHYSIQUE ET DIABETE MAI Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien mardi 12 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Prosper Mérimée

Adresse : 1 rue François Arago

Ville : 66750 Saint-Cyprien

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Cyprien

CAFE DIABETE BIEN PREPARER L’ETE, ACTIVITE PHYSIQUE ET DIABETE MAI

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 15:00:00
fin : 2026-05-12 17:00:00

Date(s) :
2026-05-12

Mardi 12 mai de 15h à 17h > L’association des diabétiques des Pyrénées Orientales propose un café-diabète Le diabète, parlons-en ! .
Au programme prévention, alimentation, activité physique, diabète, partage d’expériences. Places limitées.
Insc…
  .

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70 

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English :

Tuesday May 12, 3pm to 5pm > The Pyrénées Orientales diabetic association is organizing a café-diabète: Le diabète, parlons-en!
Program: prevention, diet, physical activity, diabetes, sharing experiences. Places limited.
Insc…

L’événement CAFE DIABETE BIEN PREPARER L’ETE, ACTIVITE PHYSIQUE ET DIABETE MAI Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT66

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