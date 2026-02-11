KAMISHIBAÏS LECTURES DE CONTES PAR MELANIE, CRECHE EL CANT DELS OCELLS Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

KAMISHIBAÏS LECTURES DE CONTES PAR MELANIE, CRECHE EL CANT DELS OCELLS

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2026-05-13 10:45:00

fin : 2026-05-13 11:15:00

Date(s) :

2026-05-13

Mercredi 13 mai de 10h45 à 11h15 > L'atelier Kamishibaïs initié par Mélanie, animatrice de la crèche El Cant dels Ocells donne rendez-vous à la médiathèque . Afin de favoriser la magie du lien entre les générations, toute personne est chaleureuse…

+33 4 68 37 32 70

English :

Wednesday May 13, 10.45am 11.15am > The Kamishibaïs workshop initiated by Mélanie, a member of the El Cant dels Ocells crèche, meets at the media library. To encourage the magic of the link between generations, everyone is warmly welcome…

