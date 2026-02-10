CLUB DE LECTURE DE LA MEDIATHEQUE Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

CLUB DE LECTURE DE LA MEDIATHEQUE

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 15:00:00

fin : 2026-05-19 17:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Mardi 19 mai de 15h à 17h > Le club de lecture de la Médiathèque de Saint-Cyprien se réunit le 3ème mardi du mois autour d’œuvres choisies. Vous êtes chaleureusement invités à venir découvrir de nouveaux genres littéraires et à enrichir votre point d…

.

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tuesday May 19, 3pm to 5pm > The Médiathèque de Saint-Cyprien book club meets every 3rd Tuesday of the month to discuss selected works. You are warmly invited to come and discover new literary genres and enrich your own reading…

L’événement CLUB DE LECTURE DE LA MEDIATHEQUE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-02-10 par CDT66