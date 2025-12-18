THEATRE Salle Escaro de la mairie Saint-Cyprien
dimanche 10 mai 2026.
Début : 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
2026-05-10
Dimanche 10 mai 2026 de 17h à 19h > Voyage en Absurdie par le Pi-Atelier Théâtre , texte de Jean-Michel Ribes et Roland Topor .
Voyage en Absurdie est un parcours théâtral, sous forme de saynètes écrites par Jean-Michel Ribes, relatant des sit…
Salle Escaro de la mairie Place Desnoyer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
English :
Sunday, May 10, 2026 from 5pm to 7pm > Voyage en Absurdie by the Pi-Atelier Théâtre , text by Jean-Michel Ribes and Roland Topor .
Voyage en Absurdie is a theatrical journey, in the form of sketches written by Jean-Michel Ribes, recounting situations…
