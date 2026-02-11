VERNISSAGE DE L’EXPOSITION ST-CYP’ART JOHANNE GAGNE & FO7 Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION ST-CYP’ART JOHANNE GAGNE & FO7

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Jeudi 7 mai à 18h > Vernissage de l’exposition St-Cyp’Art autour des œuvres de Johanne Gagné & Fo7.

Entrée libre.

L’exposition est visible jusqu’au 26 juin 2026, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et les 1er et 3ème samedis du mois d…

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie

Thursday May 7 at 6pm > Opening of the St-Cyp’Art exhibition, featuring works by Johanne Gagné & Fo7.

Free admission.

The exhibition is on view until June 26, 2026, Tuesdays to Fridays, 9am to 12pm and 2pm to 6pm, and on the 1st and 3rd Saturdays of the…

