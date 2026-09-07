Café du cœur, Médiathèque Du Puech Des Mourgues, Saint-Bauzille-de-Montmel
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Du Puech Des Mourgues · Saint-Bauzille-de-Montmel
Informations pratiques
Café du cœur Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Du Puech Des Mourgues Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
La médiathèque vous propose de venir parler de vos lectures et de nous faire découvrir vos coups de cœur en romans, albums ou BDs ☺️
Ce sera également l’occasion de découvrir les nouveautés de la médiathèque
Rendez-vous dès 10h30 à la Médiathèque du Puech des Mourgues.
Café et thé offert
Médiathèque Du Puech Des Mourgues 18 rue du Plan Vincent 34160 Saint-Bauzille-de-Montmel Saint-Bauzille-de-Montmel 34160 Hérault Occitanie 0961670514 http://mabib.fr/stbauzilledemontmel/
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©Médiathèque Du Puech Des Mourgues
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