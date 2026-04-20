Café Emploi Atelier solidaire Rennes Mardi 21 avril, 09h30 Ille-et-Vilaine

Venez parler emploi et insertion professionnelle avec Ressource T / ENVIE35 !

Une question autour de l’emploi, de la formation, de l’insertion professionnelle ? Besoin d’être guidé dans une démarche, de trouver un accompagnement ? Venez échanger avec le groupe Ressource T / ENVIE 35 lors de la permanence du mardi 28 avril, autour d’un café ou d’un thé !

RDV à partir de 9h30 à l’Atelier Solidaire (3 boulevard Mounier)

Plus d’infos au 07 60 94 16 82 ou à [e.perroquin@compagnonsbatisseurs.eu](mailto:e.perroquin@compagnonsbatisseurs.eu)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-21T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-21T12:00:00.000+02:00

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Atelier solidaire 3 boulevard Mounier Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine



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