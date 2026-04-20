Café Entr’Elles avec Créez Comme Elles Troyes
Café Entr’Elles avec Créez Comme Elles Troyes jeudi 7 mai 2026.
Troyes
Café Entr’Elles avec Créez Comme Elles
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 12:30:00
fin : 2026-05-07 14:00:00
Date(s) :
2026-05-07
L’occasion de rencontrer les membres de l’association, de présenter l’avancée de ton projet professionnel, de partager ton expérience et d’échanger des astuces. .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
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English :
L’événement Café Entr’Elles avec Créez Comme Elles Troyes a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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