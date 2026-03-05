Café Gloria La Mégisserie Saint-Junien

Café Gloria

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Prêt pour une expérience qui bouscule les sens ? La Compagnie Les Chevaliers d’Industrie vous invite à pousser la porte d’un bistrot pas comme les autres.

Peu à peu, par la manipulation de marionnettes, le jeu de lumière et la magie, le bistrot se transforme en un monde d’hallucinations d’où surgissent des personnages difformes, en perpétuelle mutation, qui semblent refléter des morceaux de sa propre vie. Enfermée dans cette nuit délirante, Anna va se perdre dans les replis les plus étouffés d’elle-même. Pourtant, elle n’est pas une victime impuissante de ses hallucinations ; elle se débat pour reconstruire et sauver son existence.

Garderie artistique pour les enfants de 6 à 9 ans. La garderie est gratuite mais sur inscription, places limitées.

Plus qu’un spectacle, c’est un combat poétique et visuel pour se retrouver. Une œuvre intense et immersive à découvrir dès 15 ans. .

+33 5 55 02 87 98

English : Café Gloria

