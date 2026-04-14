Café IA, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Café IA Jeudi 30 avril, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00

Un Café IA est un espace d’échange libre et accessible à toutes et tous. C’est un moment pour réfléchir collectivement à notre relation à la technologie et où chacun peut poser des questions, découvrir et expérimenter des outils. Sans prérequis techniques, ces rencontres favorisent la compréhension, le dialogue et l’exploration de l’intelligence artificielle dans un cadre respectueux et bienveillant.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 50 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

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