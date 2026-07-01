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Café IA : Comment bien utiliser les Intelligences Artificielles, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

samedi 12 septembre 2026 · EPN - Médiathèque Louis Aragon · Martigues

Café IA : Comment bien utiliser les Intelligences Artificielles, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
EPN - Médiathèque Louis Aragon
Adresse
Quai des Anglais, 13500, Martigues
Ville
13500 Martigues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Gratuit sur inscription

Café IA : Comment bien utiliser les Intelligences Artificielles Samedi 12 septembre, 10h00 EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Présentation

Découvrez et expérimentez divers outils d’IA : Vous pourrez échanger avec une IA conversationnnelle, gégnérer des images originales et même composer de la musique.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Localisation

EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr/ »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. IA intelligence artificielle

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