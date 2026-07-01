Café IA : Comment bien utiliser les Intelligences Artificielles, Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville, Martigues
jeudi 24 septembre 2026 · Quai d'honneur de l'Hôtel de Ville · Martigues
Informations pratiques
Café IA : Comment bien utiliser les Intelligences Artificielles Jeudi 24 septembre, 09h30 Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville Bouches-du-Rhône
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T11:30:00+02:00
Présentation
Découvrez et expérimentez divers outils d’IA : Vous pourrez échanger avec une IA conversationnnelle, gégnérer des images originales et même composer de la musique.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville, Avenue Louis Sammut, Derrière l’hôtel de ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr/ »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. IA intelligence artificielle
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