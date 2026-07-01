Café IA : Comment bien utiliser les Intelligences Artificielles, Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville, Martigues

Informations pratiques

Café IA : Comment bien utiliser les Intelligences Artificielles Jeudi 24 septembre, 09h30 Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville Bouches-du-Rhône

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T09:30:00+02:00 – 2026-09-24T11:30:00+02:00

Présentation

Découvrez et expérimentez divers outils d’IA : Vous pourrez échanger avec une IA conversationnnelle, gégnérer des images originales et même composer de la musique.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Retrouvez nous sur notre page Facebook

Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr

Localisation

Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville Quai d’honneur de l’Hôtel de Ville, Avenue Louis Sammut, Derrière l’hôtel de ville, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr/ »}]

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. IA intelligence artificielle

DigitalCook Blog