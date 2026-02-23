Café IA – Comment utiliser concrètement l’IA dans votre PME, Grand Paris Seine Ouest, Boulogne-Billancourt

Café IA – Comment utiliser concrètement l’IA dans votre PME 17 avril et 18 juin Grand Paris Seine Ouest Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T08:30:00+02:00 – 2026-04-17T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T08:30:00+02:00 – 2026-06-18T10:00:00+02:00

Ce Café IA FranceNum propose un temps d’échange convivial pour comprendre simplement ce que l’IA peut réellement apporter au quotidien dans votre entreprise : gain de temps, organisation, relation client, tâches administratives…

Au programme :

1. Tour de table : vos usages actuels, vos outils, vos attentes.

2. Comprendre l’IA aujourd’hui : ce que l’IA permet réellement… et ses limites.

3. Cas d’usage concrets pour les PME : premiers gains rapides (marketing, relation client, RH, administratif, comptabilité,…).

4. Par où commencer l’implémentation de l’IA : méthodologie, repères pour prioriser et présentation des outils d’automatisation.

5. Échange & questions : impact sur l’organisation du travail, formation des équipes, échanges de bonnes pratiques.

Vous repartirez avec :

✔ 2 idées simples à tester dans votre entreprise

✔ Une checklist de bonnes pratiques (données, sécurité, cadre d’usage)

✔ Des ressources pour aller plus loin (France Num, aides, formations)

Format participatif – places limitées pour favoriser les échanges.

Animlateur : Paul de Panafieu, Directeur IA et automatisation @ApprIA

Plus d’informations : www.appria.fr

Grand Paris Seine Ouest 109 rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/cafe-ia-francenum-par-appria-1773244593 »}, {« type »: « phone », « value »: null}] [{« link »: « https://www.appria.fr/ »}]

L’intelligence artificielle est en train de transformer la façon de travailler dans les entreprises. Mais par où commencer lorsqu’on dirige une PME ? TPE PME IA numérique. IA