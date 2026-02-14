Stage Nature & Montessori, Issy-les-Moulineaux – du 23 au 27/2/26, Parc de l’île Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux, France, Boulogne-Billancourt

Stage Nature & Montessori, Issy-les-Moulineaux – du 23 au 27/2/26 Lundi 23 février, 10h00 Parc de l’île Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Hauts-de-Seine

Tarifs : Pour les élèves de l’école Montessori qui accueille 350€ ; Tarif normal 380€ ; Pour les anciens élèves de l’école Montessori qui accueille 370€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Durant les vacances scolaires du lundi 23 au vendredi 27/2/26, nous vous proposons un stage Nature & Montessori pour enfants de 4 à 10 ans, alternant des journées entières dans le parc de l’île St Germain et des demi-journées dans l’école Montessori Smiles n’Kids.

Co-animé par des animatrices Montessori et Nature.

Au programme :

Les secrets de Dame Nature distillés au gré des rencontres animales ou végétales, des Créations 100% Végétales, des Jeux Sensoriels, des Météos du Cœur, du Yoga Nature, des moments Pépites & Épines & Gratitudes… Se ressourcer ensemble et chacun, s’émerveiller toujours et encore, utiliser TOUS nos Sens, expérimenter beaucoup, attiser notre curiosité, jouer et rire aux éclats. Et pleins d’autres surprises pour découvrir la Nature de façon ludique et sensorielle, selon la pédagogie Montessori.

Offrez aux petits parisiens de VIVRE la Nature dans toutes leurs cellules ! Observer, Sentir, Toucher, Ecouter… le Vivant.

Durée : 42h30

Activité organisée par Anne-Jeanne – Educatrice Nature/Educatrice Montessori

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/stage-nature-and-montessori-boulogne-billancourt-du-7-au-11-7-25-1877

Parc de l'île Saint-Germain, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Des Vacances de (re)liance à LA Nature et à SA Nature , pour transmettre la magie du Vivant à chaque saison, dans l’Écoute de soi-même, des autres et de la Nature. Nature enfant (éveil nature…)