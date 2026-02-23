Prix plumes d’or, Afrique francophone, Boulogne-Billancourt
Prix plumes d’or, Afrique francophone, Boulogne-Billancourt lundi 20 avril 2026.
Prix plumes d’or 20 avril et 20 juillet Afrique francophone Hauts-de-Seine
Pour les jeunes de moins de 30 ans vivant en Afrique Francophone
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T00:00:00+02:00 – 2026-04-20T00:30:00+02:00
Fin : 2026-07-20T23:00:00+02:00 – 2026-07-20T23:30:00+02:00
Le Prix Plume d’Or est un concours d’écriture notamment de nouvelles qui s’adresse principalement aux jeunes de moins de 26 ans, vivant en Afrique francophone.
Il a été crée en 2024 par l’association Arts & Mondes pour contribuer à favoriser l’intérêt des jeunes pour la littérature mais aussi permettre la découverte de très jeunes talents dans le domaine de l’écriture au sein du continent.
Le prix a pour mission principal de récompenser les jeunes pour leur créativité et leur talent, mais aussi de provoquer plus d’engouement autour de livre et de la littérature en milieu scolaire et universitaire.
Afrique francophone 9 cours des longs près Boulogne-Billancourt 92100 Point du Jour Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.associationartsetmondes.org/
Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Prixplumesdor Prix
Franchesca BEL.
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