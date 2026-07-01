– Café IA – Enjeux et éthique de l’intelligence artificielle, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

mercredi 30 septembre 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues

Informations pratiques

– Café IA – Enjeux et éthique de l’intelligence artificielle Mercredi 30 septembre, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T16:30:00+02:00

Présentation

Cet atelier propose un moment d’échange convivial pour prendre du recul, questionner nos usages et réfléchir ensemble aux enjeux humains, sociaux et éthiques de l’Intelligence Artificielle. Des mises en situation testeront votre esprit critique face aux IA génératives.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Retrouvez nous sur notre page Facebook

Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}]

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. IA Intelligence artificielle

Photo de Mojahid Mottakin sur Unsplash