La Motte-Chalancon

Café IA le génie est-il dans la bouteille?

Salle Gabriel Mourier La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20 20:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Comprendre l’IA on vous explique simplement. Démos en direct texte, images… on lui demande tout .

Atelier prenez les commandes sur PC !

Procès de l’IA Un débat pour peser le pour et le contre !

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Salle Gabriel Mourier La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 86 45 36

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English :

Understanding AI: we explain it simply. Live demos: text, images… you name it.

Workshop: take control on your PC!

AI trial: a debate to weigh up the pros and cons!

L’événement Café IA le génie est-il dans la bouteille? La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays Diois