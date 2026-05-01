Café IA le génie est-il dans la bouteille? La Motte-Chalancon
Café IA le génie est-il dans la bouteille? La Motte-Chalancon mercredi 20 mai 2026.
La Motte-Chalancon
Café IA le génie est-il dans la bouteille?
Salle Gabriel Mourier La Motte-Chalancon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-05-20 20:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Comprendre l’IA on vous explique simplement. Démos en direct texte, images… on lui demande tout .
Atelier prenez les commandes sur PC !
Procès de l’IA Un débat pour peser le pour et le contre !
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Salle Gabriel Mourier La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 86 45 36
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English :
Understanding AI: we explain it simply. Live demos: text, images… you name it.
Workshop: take control on your PC!
AI trial: a debate to weigh up the pros and cons!
L’événement Café IA le génie est-il dans la bouteille? La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays Diois
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