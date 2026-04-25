Cinéma La maison des femmes à côté de l’école maternelle La Motte-Chalancon

La Motte-Chalancon

Cinéma La maison des femmes

à côté de l’école maternelle Place de l’Amitié La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction.

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à côté de l’école maternelle Place de l’Amitié La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 60 fol26@fol26.fr

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English :

At the Maison des Femmes, where care, listening and solidarity go hand in hand, a team fights every day to help women victims of violence rebuild their lives.

L’événement Cinéma La maison des femmes La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme du Pays Diois