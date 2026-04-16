Café jeux, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles
Café jeux, Ludo-médiathèque, Saint-Médard-en-Jalles samedi 13 juin 2026.
Café jeux Samedi 13 juin, 14h00 Ludo-médiathèque Gironde
Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T15:00:00+02:00
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Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]
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