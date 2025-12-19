Café lecture

47 Rue du général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 09:30:00

fin : 2026-02-14 11:30:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-02-14 2026-03-14 2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13

Un moment convivial autour des livres, propice aux échanges et aux découvertes. Chacun partage son coup de cœur littéraire dans une ambiance chaleureuse, autour d’un café, pour élargir ses horizons de lecture et voyager à travers les univers des autres lecteurs.

Tous les 2ème samedis du mois, les lecteurs sont invités à partager leur coup de cœur pour un livre.

Chacun vient avec son livre, la bibliothèque offre le café.

Des discussions passionnées font découvrir aux participants les univers et les aventures de chaque livre. Une évasion empathique pour élargir son champs de lecture. .

47 Rue du général de Gaulle Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 92 70 biblio.griesheim@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A convivial moment around books, conducive to exchanges and discoveries. Everyone shares their literary favorites in a warm atmosphere, over a cup of coffee, to broaden their reading horizons and travel through the worlds of other readers.

L’événement Café lecture Griesheim-près-Molsheim a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile