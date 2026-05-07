Griesheim-près-Molsheim

Bistro éphémère des Indécis de la Rose

52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Partagez un moment convivial entre amis ou en famille ! Buvette et petite restauration. Une soirée organisée par Les Indécis de la Rose et l’Animation Jeunes des Portes de Rosheim.

Une soirée conviviale en famille ou entre amis ou en famille, tout en profitant d’un instant de divertissement. En partenariat avec l’Association Les indécis de la rose .

Programmation prochainement disponible.

Buvette et petite restauration sur place. .

52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 95 89 17 lesindecisdelarose67@gmail.com

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English :

Share a convivial moment with friends or family! Refreshments and snacks. An evening organized by Les Indécis de la Rose and Animation Jeunes des Portes de Rosheim.

L’événement Bistro éphémère des Indécis de la Rose Griesheim-près-Molsheim a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile