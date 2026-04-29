Griesheim-près-Molsheim

Chasse au renard rencontre automnale

Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 14:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Il s’agit d’une balade équestre automnale entre amis ou en famille avec, à mi parcours, un verre de l’amitié. A la fin de la sortie, la horde se met en ligne sur un champs pour un galop final, au bout duquel un numéro de tombolas attend chaque participant. Repas chaud sur place. (Aucun animal ne sera pourchassé).

Il s’agit d’une balade équestre automnale, une chevauchée entre amis, avec à mi parcours un verre de l’amitié. (Aucun animal ne sera pourchassé).

A la fin de la sortie, la horde se met en ligne sur un large et long champs pour un galop final, au bout duquel un numéro de tombolas attend chaque participant. Celui qui a gagné le renard , a gagné le premier lot.

C’est l’occasion de boire le premier vin chaud de l’année accompagné d’une brioche ! .

Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 13 24 12 cavaliersgriesheim67@yahoo.fr

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English :

It’s an autumnal equestrian outing for friends and family, with a friendly drink halfway through. At the end of the ride, the horde lines up on a field for a final gallop, at the end of which a raffle number awaits each participant. Hot meal on site. (No animals will be chased).

L’événement Chasse au renard rencontre automnale Griesheim-près-Molsheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile