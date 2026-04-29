Loto de la Sportive Griesheim-près-Molsheim
Loto de la Sportive Griesheim-près-Molsheim dimanche 18 octobre 2026.
Griesheim-près-Molsheim
Loto de la Sportive
52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 14:00:00
fin : 2026-10-18 20:00:00
Date(s) :
2026-10-18
De nombreux lots à gagner bons d’achat, bons cadeaux, multimédia, petit électroménager… Buvette et petite restauration sur place, tartes flambées dès 18h. Accueil dès 13h, début du jeu à 14h. Sur réservation. Organisé par le club de basket.
Nombreux lots à gagner bons d’achat, bon cadeaux, multimédia, petit électroménager …
Buvette et petite restauration Tartes flambées dès 18h
Accueil dès 13h, début du jeu à 14h
Sur réservation. .
52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 81 60 66 correspondantlsg@gmail.com
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English :
Lots of prizes to be won: shopping vouchers, gift vouchers, multimedia, small electrical appliances? Refreshments and snacks on site, tarts flambées from 6pm. Welcome from 1pm, game starts at 2pm. Reservations required. Organized by the basketball club.
L’événement Loto de la Sportive Griesheim-près-Molsheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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