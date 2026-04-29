Griesheim-près-Molsheim

Loto de la Sportive

52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 14:00:00

fin : 2026-10-18 20:00:00

Date(s) :

2026-10-18

De nombreux lots à gagner bons d’achat, bons cadeaux, multimédia, petit électroménager… Buvette et petite restauration sur place, tartes flambées dès 18h. Accueil dès 13h, début du jeu à 14h. Sur réservation. Organisé par le club de basket.

Nombreux lots à gagner bons d’achat, bon cadeaux, multimédia, petit électroménager …

Buvette et petite restauration Tartes flambées dès 18h

Accueil dès 13h, début du jeu à 14h

Sur réservation. .

52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 81 60 66 correspondantlsg@gmail.com

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English :

Lots of prizes to be won: shopping vouchers, gift vouchers, multimedia, small electrical appliances? Refreshments and snacks on site, tarts flambées from 6pm. Welcome from 1pm, game starts at 2pm. Reservations required. Organized by the basketball club.

L’événement Loto de la Sportive Griesheim-près-Molsheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile