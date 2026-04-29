Thé dansant Griesheim-près-Molsheim
Thé dansant Griesheim-près-Molsheim dimanche 4 octobre 2026.
Griesheim-près-Molsheim
Thé dansant
52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 12:00:00
fin : 2026-10-04 20:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Repas convivial suivi d’un thé dansant animé à l’Espace du Vallon. À partir de 12h, menu complet, puis ambiance festive dès 15h. Service de knacks chaudes dès 18h.
Un moment convivial vous attend à l’Espace du Vallon.
Dès midi, profitez d’un repas chaleureux servi sur place avant de rejoindre la piste à partir de 15h pour une après-midi dansante. L’ambiance se prolongera en soirée avec un service de knacks chaudes à partir de 18h. .
52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 97 01 19
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English :
Convivial meal followed by a lively tea dance at Espace du Vallon. Full menu from 12pm, followed by a festive atmosphere from 3pm. Hot knack service from 6pm.
L’événement Thé dansant Griesheim-près-Molsheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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