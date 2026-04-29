Griesheim-près-Molsheim

Concert d’automne de l’Orchestre d’Harmonie

52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-15 16:00:00

fin : 2026-11-15 19:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Griesheim-près-Molsheim vous proposent une soirée musicale.

Les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Griesheim-près-Molsheim vous présentent leur nouveau concert sous la direction de Noé EBER. Buvette et petite restauration sur place. .

52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 50 87 49 asso.ohg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The musicians of the Orchestre d’Harmonie de Griesheim-près-Molsheim invite you to a musical evening.

L’événement Concert d’automne de l’Orchestre d’Harmonie Griesheim-près-Molsheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile