Concert d’automne de l’Orchestre d’Harmonie Griesheim-près-Molsheim
Concert d’automne de l’Orchestre d’Harmonie Griesheim-près-Molsheim dimanche 15 novembre 2026.
Griesheim-près-Molsheim
Concert d’automne de l’Orchestre d’Harmonie
52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-15 16:00:00
fin : 2026-11-15 19:00:00
Date(s) :
2026-11-15
Les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Griesheim-près-Molsheim vous proposent une soirée musicale.
Les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de Griesheim-près-Molsheim vous présentent leur nouveau concert sous la direction de Noé EBER. Buvette et petite restauration sur place. .
52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 50 87 49 asso.ohg@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The musicians of the Orchestre d’Harmonie de Griesheim-près-Molsheim invite you to a musical evening.
L’événement Concert d’automne de l’Orchestre d’Harmonie Griesheim-près-Molsheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
À voir aussi à Griesheim-près-Molsheim (Bas-Rhin)
- Fête de la musique Griesheim-près-Molsheim 21 juin 2026
- Fête de l’été Griesheim-près-Molsheim 14 juillet 2026
- Fête du cheval Griesheim-près-Molsheim 30 août 2026
- Chasse au renard rencontre automnale Griesheim-près-Molsheim 4 octobre 2026