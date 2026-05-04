Griesheim-près-Molsheim

Sortie nature sur le sentier botanique

Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-18

Explorez le vallon du Rosenmeer lors d’une sortie nature guidée sur un sentier jalonné de plus de 160 espèces végétales d’ici et d’ailleurs. Une promenade accessible à tous, pour mieux comprendre la richesse et la diversité de notre environnement.

Partez à la découverte du sentier botanique de Griesheim-près-Molsheim, en compagnie d’une guide passionnée qui vous fera découvrir les multiples facettes de la flore du vallon du Rosenmeer. Cette sortie nature, accessible à toutes et tous, vous invite à observer plus de 160 espèces végétales, organisées en zones thématiques¿: flore d’Alsace, forêt vosgienne, espèces d’Europe, d’Asie ou encore d’Amérique.

Le parcours est ponctué de panneaux explicatifs et traverse différents milieux, dont de belles prairies fleuries fauchées une à deux fois par an. C’est l’occasion d’aborder les interactions entre plantes, milieux et activités humaines, dans un cadre paisible et verdoyant.

Une sortie idéale pour s’initier à la botanique, éveiller la curiosité des plus jeunes ou simplement prendre le temps d’observer la nature autour de soi.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche et une tenue confortable

Sortie annulée en cas de fortes intempéries .

Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 75 38 contact@mso-tourisme.com

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English :

Explore the Rosenmeer valley on a guided nature outing along a trail featuring over 160 local and international plant species. A walk accessible to all, to better understand the richness and diversity of our environment.

L’événement Sortie nature sur le sentier botanique Griesheim-près-Molsheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile