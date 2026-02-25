Fête de la musique Griesheim-près-Molsheim

Fête de la musique

52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-06-21 18:45:00

fin : 2026-06-21 23:59:00

Vibrez au son de la musique en ce jour de fête !

Venez célébrer la fête de la musique comme il se doit avec Orangelectronik !

Petite restauration sur place. .

52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 14 44 mairie@griesheim.fr

English :

Vibrate to the sound of music on this festive day!

