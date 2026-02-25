Fête de la musique Griesheim-près-Molsheim
Fête de la musique Griesheim-près-Molsheim dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique
Début : Dimanche 2026-06-21 18:45:00
fin : 2026-06-21 23:59:00
2026-06-21
Vibrez au son de la musique en ce jour de fête !
Venez célébrer la fête de la musique comme il se doit avec Orangelectronik !
Petite restauration sur place. .
52 Rue du Moulin Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 14 44 mairie@griesheim.fr
English :
Vibrate to the sound of music on this festive day!
L’événement Fête de la musique Griesheim-près-Molsheim a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile