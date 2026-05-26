Café-lecture Médiathèque Guingamp
Café-lecture Médiathèque Guingamp samedi 6 juin 2026.
Guingamp
Café-lecture
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Vous aimez lire et découvrir de nouveaux auteurs ? Vous aimez aussi parler de vos lectures, donner votre avis, raconter, critiquer, râler, sourire et même rire ? Venez retrouver Fanny et Morgane pour un temps d’échange convivial ! Entrée libre pour adultes et adolescents gratuit .
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Café-lecture Guingamp a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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