Café-lecture Médiathèque Guingamp

Guingamp

Café-lecture

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Vous aimez lire et découvrir de nouveaux auteurs ? Vous aimez aussi parler de vos lectures, donner votre avis, raconter, critiquer, râler, sourire et même rire ? Venez retrouver Fanny et Morgane pour un temps d’échange convivial ! Entrée libre pour adultes et adolescents gratuit .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Café-lecture Guingamp a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol