Exposition Lettres et correspondance Médiathèque Guingamp

Guingamp

Exposition Lettres et correspondance

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-02

Les enseignants des écoles Diwan, La Madeleine et Saint-Léonard de Guingamp, ainsi que les adolescents de l’hôpital de jour de Pabu ont travaillé cette année avec les bibliothécaires sur le thème des lettres et de la correspondance. Les jeunes ont souhaité exposer leurs productions artistiques et les correspondances qu’ils ont entretenues. Cette exposition est le fruit de leur travail. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

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English :

L’événement Exposition Lettres et correspondance Guingamp a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol