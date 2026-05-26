Exposition Lettres et correspondance Médiathèque Guingamp
Exposition Lettres et correspondance Médiathèque Guingamp mardi 2 juin 2026.
Guingamp
Exposition Lettres et correspondance
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-02
Les enseignants des écoles Diwan, La Madeleine et Saint-Léonard de Guingamp, ainsi que les adolescents de l’hôpital de jour de Pabu ont travaillé cette année avec les bibliothécaires sur le thème des lettres et de la correspondance. Les jeunes ont souhaité exposer leurs productions artistiques et les correspondances qu’ils ont entretenues. Cette exposition est le fruit de leur travail. .
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Lettres et correspondance Guingamp a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Guingamp (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée Guingamp, Petite Cité de Caractère® et grandes histoires Office de Tourisme Guingamp 29 mai 2026
- Lecture musicale A la ligne hommage à Ponthus Par Clotilde de Brito Médiathèque Guingamp 30 mai 2026
- Vally Velum Trail urbain Guingamp 30 mai 2026
- Fête du vélo de Guingamp, jardin public de Guingamp, Guingamp 31 mai 2026
- Toubouge Cirque suspendu Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp 3 juin 2026