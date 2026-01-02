Café lecture Les bibliothèques Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Café lecture Les bibliothèques

Café lecture Les bibliothèques

Vous aimez lire et faire partager vos lectures ? Rejoignez-nous pour un temps d’échange et de dégustation.

La séance de ce samedi 28 mars portera sur les Bibliothèques .

Découvrez dès à présent la sélection

La mer sans étoiles d’Erin Morgenstern (2020)

Belle Greene d’Alexandra Lapierre (2021)

La Cité des nuages et des oiseaux d’Anthony Doerr (2022)

La Bibliothèque de minuit de Haig Ajouter (2023)

Les livres disparus de la Cinquième avenue de Fiona Davis (2024)

La bibliothèque des livres brûlés de Brianna Labuskes (2024)

La Bibliothèque ambulante des Appalaches de Laurent Bury et Kim Michele Richardson (2024)

La Cité aux murs incertains de Haruki Murakami (2025)

Le Livre des portes de Gareth Brown Ajouter (2025)

D’une bibliothèque à l’autre, Collectif (2025)

BD La bibliomule de Cordoue de Lupano & Léonard Chemineau (2021)

DVD Le nom de la rose de Jean-Jacques Annaud (1986)

Gratuit Sur inscription .

Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88

