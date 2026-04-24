Café lecture Bibliothèque municipale Pont-de-Vaux

Pont-de-Vaux

Café lecture

Bibliothèque municipale 11, rue Morand Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Café lecture mais pas que… Si ça vous dit de papoter autour d’un livre, d’un film ou de musique, venez partager un moment convivial avec une boisson chaude en main. Destiné aux adultes.

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Bibliothèque municipale 11, rue Morand Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 38 02 62 bibliotheque.pontdevaux@wanadoo.fr

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English : Café lecture

If you feel like chatting over a book, film or music, come and share a convivial moment with a hot drink in hand. For adults.

L’événement Café lecture Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux