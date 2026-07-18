AGENDA · Paris
Café littéraire à la bibliothèque Jean d’Ormesson Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris
samedi 5 septembre 2026 · Bibliothèque Jean d'Ormesson · Paris
Informations pratiques
Un samedi par mois à 11h.
Des coups de cœur à partager ? En quête d’idées de lecture ? Retrouvons-nous autour d’un thé ou d’un café pour en parler.
Le samedi 05 septembre 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T11:00:00+02:00_2026-09-05T12:30:00+02:00
Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Jean d’Ormesson et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Rétrospective René Rietmeyer – 30 ans de création, ECC gallery, Paris 18 juillet 2026
- Ground Control Cup – Tournoi jeu vidéo FC 26 & Coupe du Monde live Ground Control Paris 18 juillet 2026
- Balade contée avec Esmé Planchon, La Roche (Plateau urbain), Paris 18 juillet 2026
- Atelier « Encre du vivant », 45 Rue Bichat, 75010 Paris, France, Paris 18 juillet 2026
- Atelier jardinage : Herbier – Récolter des plantes et les préparer au séchage, Jardin 21, Paris 18 juillet 2026