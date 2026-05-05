Café littéraire, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux
Café littéraire, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux samedi 30 mai 2026.
Café littéraire Samedi 30 mai, 11h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:15:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:15:00+02:00
Connaissez-vous Séverine, une femme exceptionnelle qui a marqué l’histoire du journalisme et des combats pour la justice !
Ancienne journaliste à Sud Ouest, Séverine Garnier vient nous parler de sa « rencontre » avec son homonyme.
Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Rencontre / discussion Séverine Garnier Séverine
Manu Mayeur
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