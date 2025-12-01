Café littéraire du CEL

Salle du Varcq Locquirec

19 décembre 2025, 18h00-20h00

fin : 2025-12-19 20:00:00

2025-12-19

Le CEL organise son Café littéraire mensuel. Cette fois, Justine Jouet en est l’invitée, historienne de la sorcellerie et guide-conférencière. Elle évoquera la question du pourquoi devient-on historienne d’un tel sujet ? et nous fera pénétrer dans l’univers mystérieux des sorcières et plus particulièrement de celles qui ont inspiré ses ouvrages Le Mystère Naia (sorcière de Rochefort-en-Terre) et La Jégado (empoisonneuse bretonne la plus célèbre de France).

Basée en Bretagne, terre propice en ce domaine, elle vous invite à pénétrer dans l’Univers Ensorcelant des Sorcières.

Les cafés littéraires sont ouverts à tous, en entrée libre. Café et thé offert sur place. .

