Café littéraire Leonardo Padura, vivre et écrire à Cuba Maison des associations Royan

Informations pratiques

Royan

Café littéraire Leonardo Padura, vivre et écrire à Cuba

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 18:15:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Avec Renée Clémentine Lucien, maître de conférences honoraire à la Sorbonne

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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 72 17 54 contact@royanlitteraire.fr

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English :

With Renée Clémentine Lucien, Honorary Associate Professor at the Sorbonne

L’événement Café littéraire Leonardo Padura, vivre et écrire à Cuba Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan