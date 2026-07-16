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AGENDA · Royan

Café littéraire Leonardo Padura, vivre et écrire à Cuba Maison des associations Royan

mardi 29 septembre 2026 · Maison des associations · Royan

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
18:15:00
Lieu
Maison des associations
Adresse
61 bis rue Paul Doumer
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
6 6 6

Royan

Café littéraire Leonardo Padura, vivre et écrire à Cuba

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:15:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

Avec Renée Clémentine Lucien, maître de conférences honoraire à la Sorbonne
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Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 72 17 54  contact@royanlitteraire.fr

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English :

With Renée Clémentine Lucien, Honorary Associate Professor at the Sorbonne

L’événement Café littéraire Leonardo Padura, vivre et écrire à Cuba Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan

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