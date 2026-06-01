Café littéraire L’Epicafé L’Epicafé Bésayes
Café littéraire L’Epicafé L’Epicafé Bésayes jeudi 25 juin 2026.
Bésayes
Café littéraire L’Epicafé
L’Epicafé 17 rue de la Liberté Bésayes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
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L’Epicafé 17 rue de la Liberté Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes epicafe.besayes@gmail.com
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L’événement Café littéraire L’Epicafé Bésayes a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme