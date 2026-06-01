Soirée de sensibilisation au don d’organes L’Epicafé L’Epicafé Bésayes

Bésayes

Soirée de sensibilisation au don d’organes L’Epicafé

L’Epicafé 17 rue de la Liberté Bésayes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 18:30:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

Bésayes se met au vert et vous informe sur le don d’organes et de tissus.

Ne ratez pas notre sensibilisation au don par notre ami le Docteur Colomb.

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L’Epicafé 17 rue de la Liberté Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes epicafe.besayes@gmail.com

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English :

Bésayes goes green and informs you about organ and tissue donation.

Don’t miss our donation awareness event hosted by our friend Dr. Colomb.

L’événement Soirée de sensibilisation au don d’organes L’Epicafé Bésayes a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme