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L’épi Quiz Blind Test- L’Epicafé L’Epicafé Bésayes

L’épi Quiz Blind Test- L’Epicafé L’Epicafé Bésayes lundi 29 juin 2026.

Lieu : L'Epicafé

Adresse : 17 rue de la Liberté

Ville : 26300 Bésayes

Département : Drôme

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Bésayes

L’épi Quiz Blind Test- L’Epicafé

L’Epicafé 17 rue de la Liberté Bésayes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 18:30:00
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-29

On fête la fin de l’année avec un QUIZ EXPLOSIF !!! Venez casquez ! Ça va dépoter !!
Ouvert à tous, fêtons l’arrivée des vacances en famille !
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L’Epicafé 17 rue de la Liberté Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   epicafe.besayes@gmail.com

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English :

We’re celebrating the end of the year with an EXPLOSIVE QUIZ!!!! Come and take part! It’s going to be a blast!
Open to all, let’s celebrate the arrival of the vacations with the whole family!

L’événement L’épi Quiz Blind Test- L’Epicafé Bésayes a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme

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