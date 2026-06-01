L’épi Quiz Blind Test- L’Epicafé L’Epicafé Bésayes
L’épi Quiz Blind Test- L’Epicafé L’Epicafé Bésayes lundi 29 juin 2026.
Bésayes
L’épi Quiz Blind Test- L’Epicafé
L’Epicafé 17 rue de la Liberté Bésayes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 18:30:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
On fête la fin de l’année avec un QUIZ EXPLOSIF !!! Venez casquez ! Ça va dépoter !!
Ouvert à tous, fêtons l’arrivée des vacances en famille !
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L’Epicafé 17 rue de la Liberté Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes epicafe.besayes@gmail.com
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English :
We’re celebrating the end of the year with an EXPLOSIVE QUIZ!!!! Come and take part! It’s going to be a blast!
Open to all, let’s celebrate the arrival of the vacations with the whole family!
L’événement L’épi Quiz Blind Test- L’Epicafé Bésayes a été mis à jour le 2026-06-09 par Valence Romans Tourisme